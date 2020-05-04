عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 4 مايو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

غرفة مصنعي الادوية: قرار وزير الصحة إلغاء التسعيرة الجديدة مفاجئ

منصة كورونا تحذر من انهيار وشيك للنظام الصحي

مناوي: وجود البعثة الأممية مهم جداً لتنفيذ اتفاق السلام

الشيوعي يطالب الأمة مراجعة قرار بتجميد نشاطه بتحالف قوى الحرية

البعث القومي يحذر من زيادة الوقود تحت المسمى التجاري

مقاومة ابوآدم تحمل التجارة فشل برنامج من المنتج للمستهلك

الشيوعي يطالب باصلاح الخلل في قائمة الولاة ويرفض المحاصصات الحزبية

ادارة مشروع الجزيرة : اكتمال حصاد القمح بنسبة 100%

وزير الدولة بالبنى التحتية والنقل يكشف أسباب تكتمه على إصابته بفيروس (كورونا)

التيار

الصحة : تسجيل ٨٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا

اظلام جزئي في الشبكة القومية للكهرباء

جسر جوي بين القاهرة والخرطوم لنقل مساعدات طبية عاجلة لمجابهة كورونا

الهندي ينعي الناظرعثمان جميل

الصحة تتسلم أجهزة تنظير حنجري بواسطة الفيديو لمكافحة جائحة كورونا

حميدتي : نعمل مع آلية الذهب للنهوض بالاقتصاد الوطني

إصابة الفنان ابوعركي البخيت بفايروس كورونا المستجد

أخبار اليوم

حمدوك يتلقى رسالة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي

منصة مجابهة الكرونا السودانية تحذر من خطر انهيار النظام الصحي و تعرض حياة المواطنين للخطر جراء توالي إغلاق المستشفيات وشح الكادر الصحي

رغم التوجيهات الصارمة : تظاهرات متفرقه بالخرطوم ضد طلب حمودك لبعثه أممية

السطو علي عمارة السلام وسرقة هواتف وأجهزة بالمليارات

الشيوعي يدعو قيادة حزب الامة مراجعة قرار التجميد

مدير هيئة مياه الخرطوم: جهودنا مستمرة للقضاء علي الشح بالولاية

جسر جوي بين القاهرة والخرطوم لنقل مساعدات طبية عاجلة لمجابهة كورونا

الوطن

حمدوك يتلقى رسالة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي

والي الخرطوم يبحث مع مدير هيئة المياه آخر مستجدات موقف الإمداد

الصوفي يشيد بمستوى الضبط والتنظيم في الدعم السريع

مانيس: مبادرة ( القومة للسودان ) تستهدف كل سوداني داخل وخارج البلاد

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ “ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ” ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﺤﺮﻱ

صوت الأمة

القيادي بحزب البعث ومدير شركة المواصلات العامة محمد ضياء الدين يعلن عن تكفله بعلاج الناشط شوتايم من المخدرات

الأمة القومي: العقد الاجتماعي ترياق في مواجهة النزاعات الانتقلابية

مجلس الوزراء يحذر من خرق قوانين حظر التجوال

السوداني

في اليوم العالمي للصحافة..حمدوك: القلم سلاح يجب أن يكون في خندق الحقيقة

منصة مجابهة (كورونا) تحذر من انهيار وشيك في النظام الصحي

ولاية الخرطوم تدشن حملة لتعقيم وتطهير عدد من المواقع

الشرطة تفرق مظاهرة نسائية بالغاز المسيل للدموع في القضارف

(الشيوعي) يضع أربعة مطالب و يتحفظ على معايير اختيار الولاة

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النيل الدولية

الاتحاد الأوروبى يطالب منظمات التمويل الدولية بدعم السودان

حمدوك يتلقى رسالة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي

وزير الدولة بالبنى التحتية والنقل يكشف أسباب تكتمه على إصابته بفيروس (كورونا)

أجهزة حديثة لمجابهة كورونا تصل السودان

بعد توقف 4 محطات عن العمل.. انقطاع التيار الكهربائي من مناطق متفرقة في السودان

وصول وتفريغ عدد من بواخر الوقود والقمح

السوداني الدولية

حمیدتي یناقش خطة للتطویر قطاع الذهب

خبراء: الفصل السادس یدعم السیادة الوطنیة ولیس خصماً علیها.. والبعثة لتقدیم الدعم الفني فقط

خروج تسعة كوادر طبية بمدني من الحجر الصحي

اصابة وزير اتحادي بكورونا

اليوم التالي

التجارة: برنامج (من المنتج للمستهلك) من المشاريع الإسعافية

خبير مصري في المياه لـ(اليوم التالي): أنصح السودان بالاستعداد لفيضان مرتفع في أغسطس المقبل

آخر لحظة

السودان: حمدوك يتلقى رسالة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي

الصحة تتسلم أربعة أجهزة تنظير حنجري لمجابهة كورونا

خلو ولاية البحر الأحمر من فيروس كورونا

اصابة وزير اتحادي بكورونا