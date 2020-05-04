حميدتي يناقش مع ممثل آلية الذهب بوزارة المالية خطة لتطوير قطاع...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اجتمع الفريق أول /محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي الإنتقالي ورئيس الآلية الإقتصادية العليا مع ممثل آلية الذهب بوزارة المالية هيثم تبيدي،وممثلي اللجنة التمهيدية للإتحاد العام للصاغة والمعدنيين وعدد من أصحاب الشركات العاملة في المجال والمعارض امس بمکتب حمیدتي ،وناقش الإجتماع ملامح الرؤية التخطيطية لصناعة خطة لتطوير قطاع الذهب إنتاجيا ورقابيا وصولا للمساهمة الكاملة في دفع الإقتصاد الوطني في إطار الجهود الوطنية لوضع الحلول للنهضة الإقتصادية،وتواصلا مع المؤسسات والكيانات الإنتاجية.

وكانت اللجان التي تعمل في تطوير ومعالجة قضايا التعدين تعمل بشكل متواصل ،وباجتماعها هذا تضع رؤيتها بجانب رؤية الآلية الإقتصادية العليا الداعمة لبحث كل المسارات اللازمة في النهوض بالاقتصاد القومي،وقد قامت تلك اللجان بتقديم شكرها لرئيس الآلية الإقتصادية العليا لقيادته الراشدة والتخطيطية لقطاع مهم وحيوي في البلاد،مؤكدين توافقهم على رؤية موحدة للمرحلة القادمة والتي ستضع هذا القطاع في أولويات حركة الدولة كلها كمؤثر حقيقي يساهم في نهضة المجتمع السوداني..

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