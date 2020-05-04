خالد سلك يصف بيان الحزب الشيوعي حول موقف حزب الأمة القومي...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف خالد عمر يوسف ، الأمين العام للمؤتمر السوداني والقيادي بالحرية والتغيير، بيان الحزب الشيوعي حول موقف حزب الأمة القومي بالمسؤول .

وفي وقت سابق أعلن الحزب الشيوعي السوداني ضم صوته إلى الأصوات الوطنية داخل وخارج قوى الحرية والتغيير الداعية قيادة حزب الأمة لمراجعة قرارها بتجميد نشاطها وربما الإنسحاب الكامل من الوعاء الجامع وإتجاهها لبناء تنظيم جديد.

وقال المكتب السياسى للحزب الشيوعى السودانى فى بيان أصدره اليوم حول إعلان حزب الأمة”أننا نقر بحق قيادة حزب الأمة في إتخاذ قراراتها من موقعها المستقل الذي تراه مناسبا، لكننا نرى أنه بحكم موقعنا المشترك في تحالف قوى الحرية والتغيير خاصة في هذه المرحلة المفصلية في مسيرة الثورة من المهم وضع الهم الوطني العام فوق كل مصالح ومطامح أي فئة كانت”.

وأكد الحزب فى بيانه أن جماهير حزب الأمة قد شاركت في كل نضالات شعبنا ضد ديكتاتورية الإخوان المسلمين،، وقدمت التضحيات الكبيرة ورتل من الشهداء، والتقت القيادات من حزب الأمة برصفائها من القوى السياسية الأخرى في مضمار النضال وفي السجون، حيث تم تبادل التجربة والاتفاق على الوحدة والعمل المشترك وكانت في وسط الاضراب السياسي والعصيان المدني، وفي الاعتصام أمام القيادة العامة وفي موكب 30 يونيو الشهير.