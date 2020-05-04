الاتحاد الاوروبي: السودان يمر بتحول ملحوظ نحو الديمقراطية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال سفير الإتحاد الأوروبي في واشنطن استافروس لمبرنيدس ان السودان يمر بتحول ملحوظ يمكن أن ينجح نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان ، لكن هذا التحول لا يزال هش ويحتاج إلى دعم فوري من المجتمع الدولي، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، خاصة في ظل تأثير جائحة ___”.

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