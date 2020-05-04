الخليج 365:

خرج امس الأحد تسعة كوادر طبية عاملة في مستشفى مدني من الحجر الصحي من بين (١٦) كادرا طبيا كان قد تم حجزهم بعد مخالطتهم لمريضة بالمستشفي. واكمل الكوادر التسعة فترة الحجر في عنابر جديدة بنفس المستشفى واظهرت النتائج المعملية لهم بعد إعادتها سلبية حالات إصابتهم بفيروس كورونا.

و تم نقل سبعة أطباء جاءت نتائجهم إيجابية ولم تظهر عليهم اعراض المرض إلى أستراحة تابعة لجامعة الجزيرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ولاية الجزيرة.. خروج تسعة كوادر طبية عاملة في مستشفى مدني من... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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