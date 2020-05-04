شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل ٨٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى ٦٧٨ وتماثل ٩ حالات للشفاء.

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