شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل ٨٦ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى ٦٧٨ وتماثل ٩ حالات للشفاء.
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