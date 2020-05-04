الخارجية الإيرانية: مساعي تمديد حظر الأسلحة “غير مشروعة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي الاثنين إن مساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر على الأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران “غير مشروعة”.

وأضاف موسوي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي بثه التلفزيون “إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع ست قوى… خطوة أمريكا غير مشروعة وسيكون رد فعلنا متناسبا”. سبوتنيك

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