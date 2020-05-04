زراعة الخرطوم حريصة على التقصى الحقلى للقطيع

الخليج 365 : اكدت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم حرصها على التقصى الحقلى للقطيع الحيوانى عبر المعمل المتخصص ونقاط المراقبة وضبط الجودة بالتنسيق مع وزارة الثروة الحيوانية الاتحادية. قالت اشراقة عوض عثمان مساعد المدير للعام للثروة الحيوانية بحسب سونا: ان الوزارة اعطت اولوية قصوى لتطوير عمليات ذبيح اللحوم الحمراء والدواجن بولاية الخرطوم. وابانت ان عمليات ات الذبيح بالمسالخ بولاية الخرطوم تعمل بصورة طيبة مبينه ان متوسط الذيح اليومى بمسلخ الصحافة يبلغ (100) الف راس من الابقار و(200) راس ضان بينما يبلغ متوسط الذبيح بمسلخ الشهيد بشرق النيل (200) راس ابقار و(300) راس ضان واضافت ان متوسط الذبيح بمسلخ كررى يبلغ (50) راس من الابقار و(500) راس ضان ويبلغ متوسط ذبيح مسلخ البركه (1500) راس ضان و(150) راس ابقار كما تصل عمليات الذبيح بالسبلوقة الى (100) راس ابقار و(100) اخرى ضان المادة السابقة الزكاة تنفي تخزين سلع ومواد تموينية المقالة القادمة خبر .. وليس. نبوءة .. (الأيام المخيفة قادمة).. بقلم اسحق فضل الله

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