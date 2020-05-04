الزكاة تنفي تخزين سلع ومواد تموينية

الخليج 365 :
أكد مولانا أحمد عبدالله عثمان، الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي أن الديوان في هذا العهد يعيش عهد الحريات ودولة القانون ويعتمد مبدأ الشفافية في كافة أعماله ويحقق في كل المفاسد والتجاوزات.
جاء ذلك بعد زيارته نهار أمس لمخازن الزكاة بشارع الهوا جنوب الخرطوم.
وأكد ما ذكره سابقاً من أن ما تبقى بهذه المخازن من سكر وذرة ومصاحف ومفارش وغيره يخص برنامج الخلاوي الذي يوزع عليهم في شهر رمضان والتي تم تفريغها من طلابها نسبة لجائحة كورونا وأن هذه المواد الآن تحت تصرف اللجنة العليا للطواري إلى حين استئناف نشاط الخلاوي.
وأن الحديث عن تخزين الزكاة لدقيق وزيت وسلع تموينية أخرى في هذه المخازن وفي غيرها لا أساس له من الصحة إطلاقا.
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