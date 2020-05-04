إصابة ابوعركي البخيت بكورونا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الفنان الكبير الأستاذ أبو عركي البخيت تفاصيل جديدة عن إصابته وأسرته بفايروس كورونا. وقال أبو عركي في تصريحات خص بها (الانتباهة أون لاين) عبر الهاتف أن إبنته د. سماهر أصيبت بالمرض، وكإجراء احترازي قاموا بالفحوصات اللازمة. وأضاف أبوعركي: (رغم أنني لم أعاني من أية اعراض ولم تظهر علي تفاصيل تجعلني أشك في الإصابة، إلا أن الفحوصات أثبتت أن كورونا تمكنت من ثلاثتنا أنا وسماهر وإبني زي يزن). وهاتف الفنان الكبير وزير الصحة الإتحادي د. أكرم علي التوم وأخبره بأنه يفضل الحجر المنزلي مع الإلتزام الصارم بكل الموجهات والمتابعات الصحية المطلوبة. وبعث أبو عركي برسالة إلى جمهوره ومعجبيه والأقارب والأهل والأصدقاء وكل من يسأل عنه أنه بخير وصحة جيدة، وأنهم جميعا عازمون على الانتصار على المرض والخروج من هذه الأزمة أقوى مما كانوا. وحذر أبو عركي الشعب السوداني من الإستهانة بالمرض وأن عليهم إتباع الإرشادات التي تبثها وزارة الصحة والأطباء ليعبر الوطن بسلام من هذه الجائحة التي عانى منها العالم أجمع.