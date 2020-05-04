حريق هائل يلتهم مستشفى شرق النيل….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شب حريق هائل بمستشفى شرق النيل يوم الاحد موعد الإفطار بمخازن العمليات. وترجع التفاصيل إلى أن الحريق نتج عن إلتماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف الذي أحدث شرارة لتشب بأحد الصناديق الورقية بالمخزن وتتسبب في إشعال النيران. وبدورها هبت إدارة المستشفى لإخراج المرضى، حتى لا يصابوا بالحريق أو الإختناق إلى حين وصول عربة الإطفاء. وأبلغ شهود عيان من داخل المستشفى (الانتباهة أون لاين) عدم وجود خسائر في الأرواح بينما لايزال الحصر مستمر للخسائر المادية. المادة السابقة الأمن الكويتي يفض أعمال “شغب” لمصريين في مراكز إيواء المقالة القادمة إصابة ابوعركي البخيت بكورونا…

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