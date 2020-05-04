وصول وتفريغ عدد من بواخر الوقود والقمح

الخليج 365 :
أكدت هيئة الموانئ البحرية وصول عدد من البواخرتحمل الجازولين والبنزين والفيرنست وغاز الطبخ إلى جانب بواخر القمح إلى ميناء بورتسودان.وطمأنت الهيئة على لسان فقيري عبدالله فقبري القبادي بالهيئة الشعب السوداني في تصريحات صحفية اليوم بأن ازمة الوقود التى تشهدها البلاد في طريقها للحل الجذري.وكشف فقيري عن وصول عدد كبير من البواخر إلى ميناء بوريسودان منذ 28 ابريل حيث وصلت 4 بواخر جازولين تحمل كل باخرة حوالى 40 ألف طن وباخرة بنزين تحمل 36 الف طن وباخرتى غاز طبخ وباخرة فيرنست و6 بواخر قمح، مشيرا ان عددا منها تم تفريغها والبقية في مرحلة التفريغ والشحن، مبشرا بتوارد بواخر القمح للميناء.
وأكد بحسب وكالة الانباء “سونا”، دخول الميناء مرحلة التحديث والتطوير ودخول آليات جديدة للميناء، بجانب دخول آليات كانت متوقفة للعمل. لافتا أن المرحلة القادمة ستشهد معالجات في الميناء لتسهيل عمليات التفريغ والمناولة والشحن.
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