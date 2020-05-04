“أحمد العوضي” يعلن زواجه من “ياسمين عبد العزيز”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن الفنان أحمد العوضى زواجه، منذ قليل، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، دون الإشارة إلى هوية زوجته، إلا أنه بشكل مفاجئ حذف إشعار زواجه ولكنه تركه فى التفاصيل الخاصة بحسابه بأنه متزوج، ورغم عدم الكشف عن اسم زوجته إلا أن الكل يرجع أنها النجمة ياسمين عبد العزيز.

ويأتى ذلك بعد إعلان الثنائي ارتباطهما على السوشيال ميديا قبل شهرين، بعدما نشرت ياسمين صورة للعوضى معلقة بحبك يا أحمد ليرد عليها بصورة لها وتعليق بحبك يا ياسمين، إلا أنهما لم يكشفا عن هذا الارتباط إذا كان خطوبة أو زواج، ليتركاً الجمهور فى حيرة من أمرهما طوال الفترة الماضية خاصة فى ظل دعهما الدائم لبعضهما على السوشيال ميديا وتبادلهما الغزل.

ويعيش الثنائى حالة من السعادة بعد نجاح مسلسليهما، حيث يعرض لياسمين عبد العزيز مسلسل “ونحب تانى ليه” على قناة cbc تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ويشارك فى بطولته شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وتارا عماد وايهاب فهمى وايمان السيد وسمر مرسى وكارولين خليل وعماد رشاد وعلا رشدى واحمد جمال سعيد.

أما العوضى فيعرض له مسلسل “الاختيار” على قناة on والذى يجسد فيه شخصية الارهابى هشام عشماى، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل، حنان يوسف، مها نصار، ضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم محمد امام، آسر ياسين، ماجد المصرى، اياد نصار، أحمد صلاح حسنى وآخرين وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.