السعودية تحدد المنشآت المعتمدة لتصدير اللحوم من السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية المنشآت المعتمدة لديها لتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها من السودان إلى المملكة. وحصرت الهيئة استقبال الصادر من الجزيرة العالمية للحوم (جيمكو) في ولاية الجزيرة ومسلخ الكدرو بمنطقة أم القرى شمال بحري ومسلخ شاهين الأفريقي الحديث بمنطقة كرري شمال أم درمان.

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