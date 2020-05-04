إرجاع شحنتي صادر ضأن لهذا السبب

الخليج 365 :

اعادت السلطات السعودية ، شحنتي صادر ضأن حي، يتجاوز عددها 25 الف رأس، وبررت السلطات السعودية السبب، لمخالفتها الاشتراطات الصحية للصادر ، المتفق عليها بين البلدين.

وقالت مصادر لـ(السوداني) ان الشحنتين على متن الباخرتين (حاجة فاطمة) والثانية (فهد) وهما على وشك الوصول إلى ميناء سواكن.

ويشار الى ان أبريل الماضي شهد إرجاع السلطات السعودية شحنتي ضأن حي، لعدم مطابقتها للاشتراطات البيطرية. فيما يختص بنسبة المناعة.