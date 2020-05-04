التجارة: برنامج من المنتج للمستهلك من المشاريع الإسعافية

الخليج 365 :

قال مدير عام التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة، مبارك محجوب إن برنامج من المنتج للمستهلك جاء ضمن حزمة مشاريع اسعافية والهدف منه تعزيز الموقف الحالي للبلاد من السلع الاستهلاكية ويعتبر هذا المشروع تجريبي بولاية الخرطوم ومن ثم سيعمم لجميع الولايات.

وأبان خلال جولته صباح اليوم بأن البداية الفعلية بالأحياء قد انطلقت بالأمس من أحياء أم درمان.

وأشار إلى نقطة الانطلاقة والتي بدأت صباح اليوم من محلية بحري والتي تشمل إحدى عشر نقطة تتمثل في كل من شمبات والصبابي والحلفايا والري المتحدة والدروشاب والسامراب، والمزاد وكوبر والكدرو ومصفاة الخرطوم وفق إرشادات اللجنة العليا للطوارئ الصحية مع مراعاة كافة طرق السلامة للمواطن والتي ستستمر طيلة أيام الحظر في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لدرء جائحة كورونا.

ونوه محجوب بأن هذه المبادرة وجدت استحسانا كبيرا من المواطنين ووسط تدافع اعداد كبيرة منهم لشراء السلع التي تم عرضها وستشمل جميع الأحياء بالخرطوم وأم درمان وشرق النيل، مثمناً دور مبادرة وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص ممثلاً في إتحاد أصحاب العمل والغرفة الصناعية والتجارية وبنك الخرطوم وإشراف اللجنة التنفيذية لمعاش الناس والتي تضم شركاء المشروع بالإضافة للممثلين من وزارات الحكومة الانتقالية وحكومة ولاية الخرطوم وجمعية حماية المستهلك وقوي إعلان الحرية ولتعظيم دورهم في السعي الجاد لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن و ذلك بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية المختلفة من المنتج مباشرة للمستهلك.