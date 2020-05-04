مستشار غرفة الالبان يكشف السبب وراء ارتفاع الأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكد المستشار الفني لغرفة الالبان د. حسن مبارك الاثر السالب لجائحة كورونا على ترحيل الالبان من المزارع لمناطق الاستهلاك بسبب مشكلة الجازولين، عازيا الزيادة التي طرأت في الأسعار لارتفاع مدخلات الإنتاج (الأعلاف والردة والقصب)،

و قال لـ(السوداني) ان الزيادة الاعلاف اثرت على المكون الغذائي للابقار وتسببت في اضطرار المنتجين لذبح الابقار المنتجة لعدم توفر المتطلبات الغذائية، مشيرا إلي ضرورة مراجعة اسعار الاعلاف خاصة الردة واعتبر زيادة اسعار الالبان منطقية لجهة انه يرحل على مرحلتين .

وبالتالي لا يوجد خيار للمنتج اما رفع السعر أو الخروج من المنظومة الاقتصادية والتعرض للخسائر

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