سجيل (86) اصابة جديدة بفايروس كورونا بالسودان

الإثنين 4 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل(86) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد،ليوم امس دون وفيات، ليرتفع العدد الكليللاصابات إلى(678).

وذكر تقرير ادارة الأوبئة أن الحالات الجديدة التي سجلت في ولاية الخرطوم (74) حالة، و(7) بولاية شمال كردفان, و(3) بولاية القضارفوحالتين بالجزيرة. وذكر التقرير تماثل (9) حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين (61). Advertisements وأشارت الوزارة إلى جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة بمراكز العزل الصحي. وحثت المواطنيين على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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