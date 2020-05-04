السودان يعلن عن تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

التاريخ: 04-مايو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت وزارة الصحة الإتحادية السودانية فجر يوم الإثنين 4 مايو ٢٠٢٠م ، عن تسجيل (86) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل وفيات . Advertisements وذلك حسب التقارير الوبائية للإحصائيات التي إطلعت عليها أخبار الخليج 365 ليوم الأحد 3 مايو 2020. وسجلت الحالات الجديدة من ولاية الخرطوم (74).

شمال كردفان 7

القضارف 3

الجزيرة 2

– وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (678) حالة متضمنة (٤١) وفاة. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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