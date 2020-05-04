فيديو: طبيب يستغيث “كارثة وجريمة تحدث ووفيات” ونشطاء: أكرم شو تسبب في انهيار المنظومة الصحية في السودان

حقق مقطع فيديو من دقيقتين لطبيب سوداني تداولاً غير مسبوقاً على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية في السودان.

وقال استشاري الطوارئ بمستشفى السلاح الطبي بامدرمان، (أن هناك كارثة وجريمة تحدث في القطاع الصحي، في ظل عدم استقبال مستشفيات الخرطوم للمرضى، والناس بتموت في الإسعافات مضيفاً: أن اعداداً من المرضى أصبحوا يتجولون بين المستشفيات الحكومية والخاصة ولايتم استقبالهم).

وبحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق (حذر إستشاري الجهاز التنفسي وطب الطوارئ والاستاذ الجامعي د.طارق الهادي وهو بعمل بالسلاح الطبي ومستشفي علياء من خطورة الأوضاع بالمستشفيات، واصفاً الوضع بالكارثي).

وارسل د. طارق استغاثة عبر مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الإجتماعي، قائلاً مايحدث الآن منكر وحرام، ومصيبة وكارثة وجريمة، في غياب أي مسؤول مهتم بما يحدث.

وأثار الفيديو موجة من التعليقات الساخطة على وزير الصحة في السودان حيث قال الناشط فارس أنور (أكرم سخر أولاً من فيروس كورونا ثم أثبتت الأيام أنه غير جدير بالمنصب وفشل فشلاً زريعاً في إدارة الأزمة).

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وأضاف فارس ( دكتور أكرم وزير الصحة الملقب بأكرم شو مجرد ناشط سياسي يفتقد للخبرة ولا يستحق أن يبقى في منصبه ساعة واحدة، اكرم شو هو من تسبب في انهيار المنظومة الصحية في السودان).

وإعتبر البعض فيديو الطبيب نعي مبكر لحكومة حمدوك مع تدني شعبيتها وأن هنالك ثورة شعبية قادمة ستطيح بحكومة الحرية والتغيير وتدخلهم السجون جراء فشلهم غير المسبوق في إدارة الدولة السودانية.

وحذر كتاب رأي وخبراء من إنهيار كامل للنظام الصحي في السودان وكذلك تدهور غير مسبوق في الوضع الإقتصادي بسبب إجراءات حكومة الحرية والتغيير ومنظرها في المجال الصحي أكرم وحملوهم المسؤولية الكاملة للأرواح التي تزهق يوميا بسبب فشلهم في جميع الملفات التي تتعلق بحياة المواطنين

وقال من قبل العديد من المراقبين أن حكومة الحرية والتغيير تستغل جائحة كورونا لأغراض سياسية بحتة بعد أن وصلت البلاد لمراحل صعبة من نقص الوقود والسلع الإستراتيجية، لذا جاءت بفكرة خبيثة لحظر شامل لم تطبقه أي دولة في المنطقة وخير مثال ما فعلته مصر من محاصرة الجائحة دون تطبيق الإجراءات التي تمت في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)