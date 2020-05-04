بيان حول الحالة الصحية للمهندس هاشم أبنعوف وزير الدولة بوزارة النقل والبنى التحتية

التاريخ: 04-مايو-2020
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أصدر مجلس الوزراء الإنتقالي، بياناً مساء اليوم الأحد حول الحالة الصحية للمهندس هاشم أبنعوف وزير الدولة بوزارة النقل والبنى التحتية، الذي أصيب بفيروس ” كورونا” والذي نص على الآتي:
وضع المهندس هاشم إبنعوف نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الإختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية.
وقد التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط.
نتمنى له عاجل الشفاء ولكل المصابين بهذا الفيروس في بلادنا والعالم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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