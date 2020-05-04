بالفيديو .. عبدالحي على قناة طيبة تعليقا على هاشتاق “ازالة القراي”: الرجل يحمل عقيدة زائغة وفكرا معوجا مع جهل فاضح

أوضح الشيخ د. عبد الحي يوسف عبر برنامجه على قناة طيبة الفضائية رأيه حول هاشتاق إزالة القراي النشط والمنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي) والذي يطالب بإقالة الدكتور عمر القراي من منصبه.
وقال عبد الحي بحسب مشاهدة أخبار الخليج 365 للفيديو المرفق (هذا الموضوع أنا تكلمت فيه مراراً، وقلت بأن بوجود هذا الرجل على رأس إدارة البحوث والمناهج في وزارة التربية والتعليم من أبطل الباطل وأنكر المنكر، فإن الرجل يحمل عقيدة زائغة وفكرا معوجا مع جهل فاضح).
وأضاف عبد الحي حول رأيه في عمر القراي ( حتى أنه ليتجشم تفسير أيات القران وهو لا يحسن قرأته نظراً من المصحف، وهو يخبط خبط عشواء بما يعف اللسان عن ذكره يعني يفسر القران بامور قبيحة منكرة لا يتسغرب من صدورها من من يحمل هذه العقيدة الزائغة التي تتبع رجلاً متنبئاً كذاباً أهلكه الله قبل أكثر من 30 سنة ولذلك أقول ينبغي للناس جميعاً أن يشاركوا في إنكار هذا المنكر معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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