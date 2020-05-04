رد الفنان الصاعد درديري دلدوم على الهجوم الذي وجه إليه بسبب حلاقة شعره التي ظهر بها في برنامج (أغاني وأغاني)
رد بأن :(أغلب الشباب يتماشون مع الموضة سواء كان ذلك في نوع حلاقة الشعر أو الثياب لذا كانت حلاقتي مواكبة للموضة التي
يجاريها الكثير من الشباب من أبناء جيلي، وبحسب صحيفة السوداني، أضاف (لكن مع مرور الزمن و تقدم العمر حتماً ستتغير لكن
المرحلة الحالية مرحلة شباب أعيشها كغيري مع وضع الانتقادات محل الاحترام و التقدير).
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتقاد حلاقة شعره.. الفنان درديري دلدوم :حلاقتي مواكبة للموضة وستتغير مع الزمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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