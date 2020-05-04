التاريخ: 03-مايو-2020
901 مشاهدة
في أول تعليق للداعية السوداني الشهير د. عبد الحي يوسف حول طلب رئيس الوزراء “حمدوك” من الأمم المتحدة (الوصاية
على السودان)، ذكر أن هذا الأمر تم من غير مشوره من المجلس السيادي، وأن هذه الحكومة الانتقالية ليس من حقها أن تتخذ
مثل هذه القرارات التي لها تأثير على حاضر البلاد ومستقبلها وليس هم منتخبين ولا جاؤوا برضي من الشعب.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر ما هو رأي الشيخ عبدالحي على طلب رئيس الوزراء “حمدوك” من الأمم المتحدة ..(الوصاية على السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.