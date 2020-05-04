ما هو رأي الشيخ عبدالحي على طلب رئيس الوزراء “حمدوك” من الأمم المتحدة ..(الوصاية على السودان)

في أول تعليق للداعية السوداني الشهير د. عبد الحي يوسف حول طلب رئيس الوزراء “حمدوك” من الأمم المتحدة (الوصاية

على السودان)، ذكر أن هذا الأمر تم من غير مشوره من المجلس السيادي، وأن هذه الحكومة الانتقالية ليس من حقها أن تتخذ

مثل هذه القرارات التي لها تأثير على حاضر البلاد ومستقبلها وليس هم منتخبين ولا جاؤوا برضي من الشعب.

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الخرطوم(أخبار الخليج 365)