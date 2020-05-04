تغريدة لمؤسس شركة سيارات تسبب لها خسائر كارثية بـ 15 مليار دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خسرت القيمة السوقية لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، حوالي 14 مليار دولار بسبب تغريدة نشرها الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك.

وذكر موقع “بي بي سي” أنه بالإضافة إلى خسارة الشركة هذه القيمة من أسهمها السوقية، فإن نصيب ماسك الشخصي تراجع في تيسلا بواقع 3 مليار دولار.

ورجح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا للسيارات الكهربائية، خلال تغريدته على تويتر أن سعر السهم “مرتفع للغاية”.

وسببت التغريدة التي نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هرع المستثمرين في أسهم الشركة إلى بيع أسهمهم.

وتضمنت التغريدة التي سببت هذه الخسائر الكارثية: “أرى أن سهم تيسلا مرتفع للغاية من وجهة نظري الشخصية”، وذلك بين عدد من التغريدات التي تعهد خلالها بيع حصته من أسهم الشركة.

وأشار ماسك في تغريدة أخرى إلى أن صديقته متيمة به بينما قال في تغريدة ثالثة “غضب، غضب ضد انطفاء نور الوعي”.

يذكر أن تغريدة كتبها ماسك في عام 2018 تسببت بتغريم شركة تيسلا 20 مليون دولار مع موافقة رئيسها على مراجعة كل ما ينشره على هذه المنصة للتواصل الاجتماعي من قبل فريق من المحامين.