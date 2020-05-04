شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طلبت إعلامية اعفاءها عن التعليق على خبر احتفاء المذيعة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي لوشي بمناسبة إنجاب قطتها، وذلك عندما طلب،منها تعليقاً على الخبر الذي تابعه أكثر من ثلاثة ألف وقتئذ والذي يتم تداوله هذه الأيام عبر الإعلام البديلهذا وقد بادر مقدم البرنامج بتحية النجمة الإعلامية لوشي ومباركة إنجاب قطتها في الوقت الذي أكدت فيه الإعلامية بأن المتابعين لخبرلوشي وإنجاب قطتها بالمواقع قد تجاوز الثلاثة ألف مضيفة قولها :(بأن لوشي ضاربة الهم بالفرح).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحتفل به ٣ الف شخص.. مباركة وتحية لإنجاب قطة (لوشي) على قناة امدرمان.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.