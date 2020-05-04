بابا الفاتيكان يوجه طلبا عاجلا إلى دول العالم بشأن لقاح كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، مساء اليوم الأحد 3 مايو/أيار، طلبا عاجلا إلى دول العالم، بشأن لقاح فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وقال البابا فرانسيس في عظته، التي نقلتها وكالة “رويترز” إنه يجب على كل دول العالم، أن توفر أي لقاح ناجح لكورونا في كل أنحاء العالم بدون استثناء.

وتابع “ينبغي أن يكون هناك تعاون علمي دولي لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا”.

واستمر البابا فرانسيس قائلا “في حال ظهور أي لقاح ناجح يتعين أن يكون متاحا في جميع أنحاء العالم”.

وشكر البابا فرنسيس، الذي كان يلقي عظته الأسبوعية من المكتبة البابوبة بدلا من ساحة القديس بطرس، بسبب إجراءات العزل العام المفروضة في إيطاليا، جميع من يقدمون خدمات جوهرية في شتى أرجاء العالم.

وشجّع البابا على تعاون دولي في التعامل مع الأزمة ومكافحة الفيروس الذي أصاب قرابة 3.5 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 240 ألفا آخرين على مستوى العالم.

وقال بابا الفاتيكان “في الحقيقة، من الضروري أن يتم توحيد الإمكانيات العلمية بطريقة شفافة ومحايدة لإيجاد لقاحات وطرق للعلاج”.

وأضاف أن من الضروري أيضا “ضمان إتاحة الوصول إلى التقنيات الضرورية على مستوى العالم والتي تسمح لكل مصاب بالعدوى في أي مكان من العالم بتلقي العلاج الطبي اللازم”.