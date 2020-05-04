إنتظام حملة من المنتج للمستهلك للبيع المباشر

الخليج 365 :

انتظمت اليوم حملة البيع المباشر من المنتج للمستهلك للسلع الاستهلاكية باحدى عشر موقعا بمحلية بحري باسعار المصنع وذلك ضمن حزمة من المشاريع الاسعافية التى اطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع القطاع الخاص وإشراف مؤسسات الحكم المحلي ولجان التغيير والخدمات . واكد مبارك محجوب مدير ادارة التجارة الداخلية بحسب ( سونا ) خلال وقوفه على سير العمل بميادين كوبر والمزاد والصبابي ببحري ان برنامج البيع المباشر من المنتج للمستهلك بدأ بولاية الخرطوم كنموذج وينتظر ان تعم التجربة بقية ولايات البلاد المختلفة مبينا ان البداية الفعلية للبرنامج بميادين الاحياء عبر طرق الدفع المباشر بدأت أمس بمحلية امدرمان. واضاف ان حملة برنامج البيع المباشر ستكون متواصلة طيلة فترة الحظر ضمن الاجراءات الاحترازية جراء جائحة كورونا مؤكدا ان الوزارة تبذل ما في وسعها لتخفيف العبء على المواطنين. يذكر ان المناطق التى تم فيها تنفيذ البرنامج اليوم بمحلية بحري تشمل كوبر والمزاد وشمبات والصبابي والحلفاية والجيلي والقرى المتحدة ببحري والدروشاب والسامراب والكدرو ومصفاة الخرطوم والمناطق المتاخمة.