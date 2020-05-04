ملياردير أمريكي: هذا ما أعلمه لأولادي لكسب المال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يشعر الملياردير الأمريكي، مارك كوبان، بتفاؤل كبير بشأن مستقبل الذكاء الاصطناعي منذ سنوات، ولم يقتصر الأمر على جعله أولوية والاستثمار فيه، ولكنه يوصي باستمرار رواد الأعمال الآخرين بالقيام بنفس الشيء.

وبحسب تقرير لـ”سي إن بي سي”، أكد كوبان أنه حال أضطر إلى بدء نشاط جانبي اليوم لكسب المال فسيكون هذا هو، مضيفًا: “سأصبح خبيرًا في البرمجة النصية للمساعدين الإلكترونيين مثل أليكسا وغوغل هوم وكورتانا، ثم سأذهب إلى أي مكان يبيع الأجهزة لأعرض عليه ما يمكن فعله بهذه التقنية”.

يقصد كوبان بـ”بالبرمجة النصية”، عملية ترميز الأوامر الصوتية لتطوير المهارات التي تمكن إتمام المهام في أجهزة مثل “أمازون إيكو” و”إيكو دوت” والتي تستخدم برامج المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مثل “أليكسا” و”غوغل هوم” و”مايكروسوفت كورتانا”.

على سبيل المثال، تتيح مهارة “آي روبوت” للمستخدم أن يقول ببساطة “أليكسا اطلبي من رومبا بدء عملية التنظيف”، وعلى الفور يخبر الجهاز المكنسة الذكية في المنزل لبدء العمل، أو مهارة “فلاش” المرتبطة بشبكة “سي إن بي سي” والتي تخبر المستخدم أبرز الأخبار بشكل مسموع.

قال كوبان في عام 2019: “مهارات أليكسا والبرمجة النصية الخاصة بها سهلة جدًا حقًا. لكن الجميع يعتقدون أنها صعبة. لذا فإن عدم الإقبال عليها يعد فرصة عظيمة”.

وأضاف: “لقد أخبرت أطفالي وأطفالًا آخرين أن يتعلموا هذه المهارة، وبعدها اذهبوا إلى جيرانكم لضبط جميع أدوات أليكسا، وستربحون ربما من 25 إلى 40 دولارًا في الساعة”.