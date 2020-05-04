وزير التجارة يشيد بنجاح الموسم الزراعي الشتوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أشاد مدني عباس مدني وزير التجارة والصناعة بالجهود التي بذلت في إنجاح الموسم الزراعي الشتوي وماحققه من إنتاجية عالية . وتعهد خلال زيارته مع وفد اللجنة الاقتصادية لمخازن البنك الزراعي بمارنجان جنوب مدني بحلحلة كافة القضايا وتذليل عقبات تسليم القمح للبنك مناشدا المزارعين بتسليم فائض القمح للبنك الزراعي .. من جانبه أكد اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بحسب ( سونا) حرصهم علي توصيل القمح للمخزون الاستراتيجي وتحقيق شعار (بعد ما لبنت ما بنديها الطير ) داعياً المزارعين بتسليم فائض القمح للبنك الزراعي دفعا للاقتصاد الوطني معلنا جاهزية القوات النظامية بالولاية لتأمين المعابر ومنع تسريب القمح …. واكد إبراهيم الشيخ الناطق الرسمي بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير سعيهم مع كل الأطراف لضبط وتذليل كافة العقبات التي تعترض تسليم القمح للبنك الزراعي. المادة السابقة الكويت تسجل رقم قياسي في معدل الإصابات اليومية لوباء الكويت تسجل رقم قياسي في معدل الإصابات اليومية لوباء كورونا المقالة القادمة ملياردير أمريكي: هذا ما أعلمه لأولادي لكسب المال

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