السيسي يصدر توجيها رئاسيا عاجلا بشأن خطة العمل وسط تداعيات كورونا

الخليج 365:

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجيها رئاسيا إلى الحكومة بشأن خطة العمل وسط تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأشارت صحيفة “الوطن” المصرية أن الرئيس المصري، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى، في ضوء تداعيات فيروس كورونا.

وأصدر السيسي توجيها، بضرورة استمرار العمل في المشروعات القومية الكبرى.

ولكن قال الرئيس المصري إن ذلك ينبغي أن يتزامن مع تطبيق أعلى درجات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم.

وكان السيسي قد هنأ قبل أيام عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق الأول من مايو/ أيار من كل عام.

وقال الرئيس المصري عبر حسابه على “فيسبوك”، “أتوجه إلى كل عمال مصر في عيدهم اليوم بعظيم تقديري واعتزازي لجهد سواعدهم وكفاحهم النبيل في شتي ميادين الإنتاج في أرجاء الوطن”.

وأضاف السيسي “أؤكد لكم عمال مصر الأوفياء، أنكم تمثلون قطاع وطني هو القوة الدافعة للبناء والتقدم، والمحور الأساسي للتنمية، والقاعدة الراسخة للإنتاج”.

وتابع “تحية عرفان لجميع عمال وصناع وزراع مصر الشرفاء الذين يسطرون بثمرة جهدهم المقدر وإرادتهم القوية وعملهم المخلص ملحمة تاريخية لتغيير الواقع والانطلاق إلى مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر”.