إنطلاقة المشروع التجريبي بمشروع الجزيرة في مساحة 7 الف فدان

الخليج 365 : أعلن مزارعون بمشروع الجزيرة وجمعية فداسي القاعدية الإنتاج الزراعي المشاركة في المشروع التجريبي انطلاقة عمليات التحضيرات الأولية للمشروع التجريبي للعروة الصيفية .

وكشف رئيس وحدة تنفيذ المشروع التجريبي المهندس عمر يوسف ان المشروع التجريبي للزراعة المتطورة هو فاتحة مشروعات مبادرة الجزيرة للتنمية ويهدف لتنفيذ حقول تجريبية بحوالي 30 جمعية قاعدية ونوعية في 7 أقسام بالمشروع (الجنوبي والوسط وود حبوبة والمسلمية ووادي شعير والمكاشفي في مساحة 7 الف فدان تزرع بميكنة كاملة وتقانات متطورة لزراعة محاصيل القطن وفول الصويا والفول السوداني ، موضحا إستهداف زراعة هذه المحاصيل للاستفادة من القيمة المضافة وتطوير الزراعة بالتقانة ومعالجة الأراضي بالتحضير الجيد ومعالجة مشاكل التربة عبر البحوث بالتعاون مع جامعة الجزيرة ، كاشفا أن المشروع التجريبي ينطلق لأول مرة بمشروع الجزيرة كما أنه سينفذ منصة لتجربة الري الحقلي بالمواسير المبوبة بديلا للري بالانقاية لأول مرة بمشروع الجزيرة بإسناد خبراء سودانيين يعملون بوزارة الزراعة الأمريكية ، مشيرا إلي أن التمويل سيتم عبر نافذة التمويل الأصغر بتمويل كلي حوالي 250 مليون جنيه . المادة السابقة تاريخ من استغلال الكوارث… هكذا استفادت المافيا الإيطالية من الوباء تاريخ من استغلال الكوارث… هكذا استفادت المافيا الإيطالية من الوباء كورونا المقالة القادمة السيسي يصدر توجيها رئاسيا عاجلا بشأن خطة العمل وسط تداعيات كورونا

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