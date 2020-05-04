مصادر: اتجاه لنقل معتقلي كوبر (والمخلوع) للجناح الخاص بمستشفى الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت متابعات بأن المعتقل أحمد هارون لازال يرقد بالجناح الخاص بمجمع اللواء عمر ساوي بمستشفى الشرطة، و قد تم إغلاق الطابق الثالث إغلاقاً كاملاَ بما فيه غرف العمليات و أجنحة العناية المكثفة بكل ملحقاتها في الوقت الذي توجد فيه ندرة، وتكاد تكون مُنعدمة آسرة للعناية المكثفة بالخرطوم.

و أشارت مصادر بحسب صحيفة (صوت الأمة) الأحد،بأن المعتقل أحمد هارون لا يتلقى أي نوع من انواع العلاج، و يتمتع بصحة جيدة.. حيث تقوم أسرته ( إبنه و بنته ) بزيارته بشكل دوري،وأن الوجبات الغذائية تاتيه من المنزل مباشرة.

و قالت الصحيفة، هنالك إرهاصات وتوقعات تشير إلى انه ربما يتم تحويل جميع قيادات المؤتمر الوطني (المحلول) المعتقلة بسجن كوبر، بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى مجمع اللواء عمر ساوي .

من جانب آخر، أفاد مصدر وفقاً للصحيفة، أنه سوف يتم التحقيق مع الرائد شرطة سيستر ( م. م)، والتي بثت تسجيلا، هاجمت فيه قيادات الشرطة، على خلفية إدعائها سوء معاملة الطاقم الطبي المشرف على المعتقل أحمد هارون.