شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أفادت متابعات بأن المعتقل أحمد هارون لازال يرقد بالجناح الخاص بمجمع اللواء عمر ساوي بمستشفى الشرطة، و قد تم إغلاق الطابق الثالث إغلاقاً كاملاَ بما فيه غرف العمليات و أجنحة العناية المكثفة بكل ملحقاتها في الوقت الذي توجد فيه ندرة، وتكاد تكون مُنعدمة آسرة للعناية المكثفة بالخرطوم.
و أشارت مصادر بحسب صحيفة (صوت الأمة) الأحد،بأن المعتقل أحمد هارون لا يتلقى أي نوع من انواع العلاج، و يتمتع بصحة جيدة.. حيث تقوم أسرته ( إبنه و بنته ) بزيارته بشكل دوري،وأن الوجبات الغذائية تاتيه من المنزل مباشرة.
و قالت الصحيفة، هنالك إرهاصات وتوقعات تشير إلى انه ربما يتم تحويل جميع قيادات المؤتمر الوطني (المحلول) المعتقلة بسجن كوبر، بما فيهم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى مجمع اللواء عمر ساوي .
من جانب آخر، أفاد مصدر وفقاً للصحيفة، أنه سوف يتم التحقيق مع الرائد شرطة سيستر ( م. م)، والتي بثت تسجيلا، هاجمت فيه قيادات الشرطة، على خلفية إدعائها سوء معاملة الطاقم الطبي المشرف على المعتقل أحمد هارون.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: اتجاه لنقل معتقلي كوبر (والمخلوع) للجناح الخاص بمستشفى الشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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