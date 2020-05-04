الشعبي يرفض اي تدخل للأمم المتحدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض حزب المؤتمر الشعبي؛ اي تدخل للأمم المتحدة أو أي جهة كانت ينتقص من السيادة الوطنية للسودان في شكل مكون عسكري أو سياسي؛ واضاف “اي تدخل من هذا النوع سيجد منا المقاومة بكل الطرق المشروعة للحفاظ علي سيادة الوطن و وحدته و استقلال قراره السياسي” وأشار الشعبي في بيان إلى أن رئيس الوزراء قام بخطوة طلب البعثة الأممية منفردا و دون استشارة مجلس الوزراء و مجلس السيادة و لم يحظ الطلب بمناقشة مع قوى الحاضنة السياسية للحكومة مما حدا برئيس مجلس السيادة لعقد اجتماع مشترك تم على اثره صياغة خطاب جديد للأمين العام للأمم المتحدة بدلا عن خطاب حمدوك الأول على ان تقتصر مهام البعثة على الجوانب الفنية فقط، لحفظ السلام و المساعدة الفنية و الدعم المالي لإجراء التعداد السكاني و الانتخابات.

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