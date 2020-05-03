رغم حظر التجوال.. احتجاجات بالعاصمة والولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خرجت في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى؛ مظاهرات تلبية لدعوة أطلقها، الحراك الشعبي الموحد “حشد” ضد دعوة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ وطلبه لبعثة أممية عسكرية في السودان تحت البند السادس. وكان مجلس الوزراء أصدر توجيهات إلى الأجهزة الأمنية بالتصدي لأية تجمعات اتساقا مع قرارات الطوارئ الصحية؛ وأصدرت الشرطة بيانا حذرت فيه من أية تجمعات. وشهدت مناطق الصالحة وأمبدة وشرق النيل؛ احتجاجات؛ صحبها إغلاق الطرق بالمتاريس وإشعال النار في إطارات السيارات؛ وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات ضد الوجود الأجنبي.

وتداول ناشطون صورا لمظاهرات في الضعين وكوستي؛ ومحلية القرشي بالجزيرة التي خرج مواطنيها في احتجاجات تندد بفشل الحكومة.

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