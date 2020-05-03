البحر الأحمر تؤكد خلوها من فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر الاحمر عن خلو الولاية من فايروس كورونا الجديد بعد ظهور نتائج الفحص المعملي الثاني وسلامة حالة الاشتباة وحالة الإصابة المسجلة ببورتسودان التي جاءت سلبية للحالتين٠ مما يؤكد خلو الولاية وشفاء الحالة المؤكدة التي سبق الاعلان عنها موخرا بعد فحص النتيجة الاولي وتم نقل المريض للعزل المنزلي لحين أخذ العينة الثالثة والأخيرة بعد ٤٨ ساعة حسب البرتوكول ليتم التأكيد علي الشفاء التام٠

وآمنت اللجنة علي الاستمرار في تشديد عمليات الاجراءات للمحافظة علي خلو الولاية من اي فيروس كورونا

والعمل علي مراقبة مداخل الولاية علي المعابر الحدودية ومعابر الولايات .

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