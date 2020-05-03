الاتحاد الأوروبى يطالب منظمات التمويل الدولية بدعم السودان

الأحد 3 مايو 2020

طالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الولايات المتحدة السفير ستافروس لامبريدينيس، منظمات التمويل الدولية، بدعم السودان.



وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان أن لامبريدينيس أكد - في رسالة إلى المنظمات التمويلية الدولية - أن السودان يمر بتحول ملحوظ نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال السفير الأوروبى : "يمكن لهذه الفترة أن تنجح، لكنها لا تزال هشة"، مشددًا على أن "هذه الفترة بحاجة إلى دعم فورى من المجتمع الدولى، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تزيد من الضغط على قدرات البلد إلى أقصى حد".

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وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قدمت 23.1 مليون دولار للسودان، فى إطار جهوده لمكافحة جائحة كورونا.

وذكرت السفارة الأمريكية فى السودان، فى بيان، أن هذا الدعم يشمل 16.8 مليون دولار للاتصال العام حول الوقاية من العدوى ومراقبة الأمراض والمكافحة وبرامج المياه والصرف الصحى والنظافة.

وأوضحت أن المبلغ يشمل 5 ملايين دولار فى شكل مساعدات نقدية للأسر الضعيفة التى تأثرت بالجائحة، وأكثر من 1.3 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الإنسانية للاجئين بالسودان.