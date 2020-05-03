عاجل.. الاتحاد الأوروبي: حظر ختان الإناث في السودان خطوة تاريخية

الأحد 3 مايو 2020

أشاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، ومفوضة الشراكات الدولية جوتا أوربيلينن، بحظر ختان الإناث في السودان، ووصفا القرار بأنه خطوة تاريخية أخرى إلى الأمام.



وقال المسؤولان الأوروبيان - في بيان مشترك اليوم الأحد، وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان - "نشيد بحكومة السودان برمتها لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة والتاريخية نحو الإعمال الكامل لحقوق النساء والفتيات".

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وأضافا أن الطريق نحو سودان ديمقراطى، ومزدهر يحتاج إلى الحقوق والفرص المتساوية للجميع وهو طريق طويل، ولكن لا يمكن السير فيه إلا باتباع خطوات كهذه.

وشددا على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم السودان في تنفيذ هذا القرار، وأكدا أنه بالطريقة ذاتها التي قادت بها النساء والفتيات الثورة العام الماضي، لعبت النساء السودانيات دورا مهما في مكافحة ختان الإناث لإنهائه في بلدهن والعمل كنموذج ناجح للعالم.

وقال إن حظر وتجريم ختان الإناث هو الخطوة الأولى في عملية طويلة لإنهاء هذه الممارسة في العديد من البلدان الغارقة في التقاليد والمعتقدات الخاطئة، مشددين على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الاتجاه العالمي نحو حظر ممارسة ختان الاناث وجميع الممارسات الضارة الأخرى التي تميز ضد النساء.