أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد في البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد وجاءت علي النحو التالي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5144 0.517 0.5157 الجنيه الاسترليني 68.7156 69.0592 68.8874 الفرنك السويسري 57.216 57.5021 57.359 الدولار الكندي 39.0411 39.2363 39.1387 كرونة السويدية 5.5909 5.6189 5.6049 الكرونة النرويجية 5.3238 5.3504 5.3371 الكرون الدنماركي 8.0959 8.1364 8.1161 الدينار الكويتي 176.849 177.733 177.291 الريال السعودي 14.6518 14.7251 14.6884 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.503 146.23 145.866 ريال عماني 142.894 143.609 143.252 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 60.3889 60.6908 60.5399

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