بيان صحفي لوزارة الثقافة والاعلام حول اليوم العالمي لحرية الصحافة

اصدرت وزارة الثقافة والاعلام اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة .

وقال البيان ان الاحتفال هذا العام تزامن مع الذكرى الاولى لانتصار ثورة ديسمبر المجيدة والتي تقدم الصحفيون والصحفيات خلالها صفوف المناضلين والمناضلات، وقدموا التضحيات من اجل اسقاط نظام 30 يونيو البغيض .

وذكر البيان ان الاحتفال يجئ هذا العام وبلادنا والعالم اجمع يواجهون جائحة الكورونا وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ويلعب الصحفيون والصحفيات دورا مهماً في التوعية بطرق الوقاية ، كما يلعبون دورا كبيرا كترياق مضاد للافكار المضللة بشأن هذا المرض أو نظريات المؤامرة التي يتداولها البعض بشأنه .

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ورحبت وزارة الثقافة والاعلام بالتقدم الذي حققه السودان في ترتيب الدول التي تحترم الحريات الصحفية بعد ان كان يتذيل هذه القائمة سنويا ، وقالت إن ذلك يشكل دافعا لمزيد من العمل من اجل تحسين اوضاع الحريات الصحفية في السودان

وبحسب سونا، يشار ان العالم يحتفل في الثالث من مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو1991..

الخرطوم(أخبار الخليج 365)