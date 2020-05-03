حمدوك يتعهد بتقدم مؤشرات حرية الصحافة والتعبير فى عهد الثورة

قال رئيس الوزراء القومي د. عبدالله حمدوك في تغريدة له اليوم الأحد، يحق لنا أن نحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة ولهذا اليوم معنىً خاص لدينا في أفريقيا لارتباطه بإعلان ويندهوك التاريخي بناميبيا في ٣ مايو ١٩٩١.

و أضاف: نتعهد في عهد الثورة والتغيير أن تتقدم بلادنا أكثر في مؤشرات حرية الصحافة والتعبير، فالتقدم الحالي يمثل نجاحاً ولكنه ليس مبلغ طموحنا.

Advertisements

وقال حمدوك في ذات التغريدة، (تحية خالصة في هذا اليوم للصحافيين والإعلاميين الشرفاء في بلادنا فالصحافة مسؤولية والقلم سلاح يجب أن يكون في خندق الحقيقة على الدوام).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)