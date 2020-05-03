انتظام حملة برنامج من المنتج للمستهلك ببحري

انتظمت اليوم حملة البيع المباشر من المنتج للمستهلك للسلع الاستهلاكية باحدى عشر موقعا بمحلية بحري باسعار المصنع وذلك ضمن حزمة من المشاريع الاسعافية التى اطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع القطاع الخاص وإشراف مؤسسات الحكم المحلي ولجان التغيير والخدمات .

واكد الاستاذ مبارك محجوب مدير ادارة التجارة الداخلية فى تصريح ( لسونا ) خلال وقوفه على سير العمل بميادين كوبر والمزاد والصبابي ببحري ان برنامج البيع المباشر من المنتج للمستهلك بدأ بولاية الخرطوم كنموذج وينتظر ان تعم التجربة بقية ولايات البلاد المختلفة مبينا ان البداية الفعلية للبرنامج بميادين الاحياء عبر طرق الدفع المباشر بدأت أمس بمحلية امدرمان.

واضاف ان حملة برنامج البيع المباشر ستكون متواصلة طيلة فترة الحظر ضمن الاجراءات الاحترازية جراء جائحة كورونا مؤكدا ان الوزارة تبذل ما في وسعها لتخفيف العبء على المواطنين.

وذكر ان المناطق التى تم فيها تنفيذ البرنامج اليوم بمحلية بحري تشمل كوبر والمزاد شمبات والصبابي والحلفاية والجيلي والقرى المتحدة ببحري والدروشاب والسامراب والكدرو ومصفاة الخرطوم والمناطق المتاخمة.

واستطلعت (سونا) بعض المواطنين بمناطق البيع حيث أكد المواطن علي الفكي عبد الله بمنطقة كوبر ان تجربة البيع المباشر ستنعكس ايجابا على معاش مواطني كوبر معربا عن امله فى استمرار عمليات البيع للحد من جشع التجار.

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وتحدث لسونا بكوبرايضا المواطن عصام سيد احمد مبينا ان هذة مبادرة طيبة من قبل وزارة التجارة والقطاع الخاص و تسهم فى تخفيف العبء عن أهالى المنطقة.

ومن جانبها قالت إلهام حماد المشرف على سوق المزاد ان مبادرة وزارة الصناعة باشراف لجان الخدمات جاءت لتفادي التزاحم بالأسواق فى ظل الاجراءات التى تتخذ جراء جائحة كورونا.

وكالة السودان للانباء (سونا)