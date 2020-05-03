مواطنون بالجزيرة يحذرون من التهاون بالحجر الصحي

شدد عدد من المواطنين في إستطلاع بولاية الجزيرة صباح اليوم علي ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي الذي دعت وزارة الصحة.

وأبان المواطنون بحسب سونا، أن الحجر الصحي يصب في مصلحة كل فرد ولحماية أسرته من فايروس كورونا سريع الإنتقال عبر المخالطة للأسرة والجيران ومن ثم لكل المجتمع المحيط بالشخص المصاب .. ودعا جمال صديق (أعمال حرة) للإلتزام بالحجر الصحي خلال الأسبوعين القادمين باعتبار أن الايام القادمة هي من أهم الأيام لإنحسار المرض أو إنتشاره بصورة مزعجة مطالبا المجتمع بإبراز سمة التكافل ودعم الشرائح الضعيفة خصوصاً اولئك الذين يعملون برزق اليوم باليوم ..

من جانبه حذر الأستاذ أحمد عبدالعزيز (معلم بالمرحلة الثانوية) من التهاون بمسألة الحجر الصحي.. وقال إن الدولة ليست لها إمكانيات لمعالجة أعداد كبيرة من المرضى. وأشاد بالمواطنين الذين تفهموا الوضع الراهن وعملوا على تقليل الحركة اليومية مستنكراً ما صرح به بعض الناس بأن السودان خال من الكورونا. ودلف إلي أن هؤلاء لا يقتنعون إلا عندما يدب المرض في جسدهم أو أو في جسد أحد أقاربهم ..

Advertisements

ووصف نادر حسن (موظف) مرض الكورونا بالخطير وأنه يختلف عن غيره من الأمراض بأنه ينتقل عبر المخالطة من شخص لآخر ونادى بإتباع إرشادات وزارة الصحة بضرورة غسل اليدين بين كل فينة وأخرى مع لبس الكمامة ولفت إلى أن علاج الكورونا الوحيد هو الوقاية.

الخرطوم: أخبار الخليج 365