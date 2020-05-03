استقرار ملحوظ في المشتقات النفطية بالخرطوم

التاريخ: 03-مايو-2020
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تشهد المشتقات النفطية استقرارا ملحوظا وانحسار كبير في صفوف المركبات بمحطات التزود بالوقود بالخرطوم.
وقالت وكيل محطة اويل ليبيا (بالخرطوم جنوب) فتحية محمد بحسب صحيفة السوداني: إن الأزمة تشهد انفراجا ملحوظا هذه الأيام حيث يتم تزويد المحطات يوما بعد يوم، واعتبرت فتحية وضع الوقود أفضل من الفترة الماضية والتي كانت تتزود فيها المركبات بعد يوم كامل يضطر فيها اصحابها للمبيت بالمحطات، متوقعة احتفاء الصفوف باستمرار تزود المحطات بصورة يومية. وقالت إن المحطات التي تقطع جازولين يتوفر لها بنزين والعكس.
من جهته اكد صاحب محطة وقود ببحري فضل عدم ذكر اسمه، إن الصفوف امام محطات الخدمه بدأت فى الانحسار متوقعا اختفائها بالكامل حال تم الاستمرار فى ضح الوقود للمحطات بصورة يومية.
الخرطوم: أخبار الخليج 365
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