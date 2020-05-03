مساع لوضع خطة لتطوير قطاع الذهب

أكدت اللجنه التمهيدية للإتحاد العام للصاغة والمعدنيين التوافق على رؤية موحدة للمرحلة القادمة وو ضع قطاع الذهب فى أولويات حركة الدولة كمؤثر حقيقي يساهم في نهضة المجتمع السوداني.

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واجتمع نائب رئيس المجلس السيادي الإنتقالي ورئيس الآلية الإقتصادية العليا الفريق أول محمد حمدان دقلو مع ممثل آلية الذهب بوزارة المالية هيثم تبيدي،وممثلي اللجنة التمهيدية للإتحاد العام للصاغة والمعدنيين وعدد من أصحاب الشركات العاملة في المجال والمعارض وناقش الإجتماع بحسب صحيفة السوداني، ملامح الرؤية التخطيطية لصناعة خطة لتطوير قطاع الذهب من حيث الإنتاج والرقابة وصولا للمساهمة الكاملة في دفع الإقتصاد الوطني.

وكانت اللجان المعنية بتطوير ومعالجة قضايا التعدين تعمل بشكل مستمر كما انها تضع بالاجتماع الأخير رؤيتها بجانب رؤية الآلية الإقتصادية العليا الداعمة لبحث كل المسارات اللازمة في النهوض بالاقتصاد القومي.

الخرطوم: أخبار الخليج 365