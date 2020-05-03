اقتربنا من الغاء الموسم !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسلم الاتحاد العام خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم يستفسر فيه المسؤولين بالاتحاد عن خطتهم لاكمال مباريات الدوري والكأس او اي قرار يتعلق بمصير البطولتين واخطاره بالرد في فترة لاتتجاوز الخامس من مايو ،، والخطاب معمم لكل الاتحادات الاعضاء التي اضطرت لتعليق النشاط بسبب انتشار وباء كورونا بعدما اصاب الملايين حول العالم وحصد ارواح مئات الالاف !

خطاب الكاف لاشك انه سيزيد من الضغوط علي المسؤولين في الاتحاد العام خاصة وان المهلة المحددة للرد تنتهي في الاسبوع القادم وهي فترة قصيرة لن تمكن الاتحاد من الرد المباشر الا بعد معرفة الرأي الحكومي فيما يتعلق بعودة النشاط الرياضي من عدمه ولا اظن ان الحكومة في وضع يسمح لها بالرد السريع علي الاتحاد العام في الوقت الذي ازداد فيه الوضع داخل السودان سوءا بسبب ارتفاع عدد المصابين مع زيادة مساحة انتشار وباء كورونا داخل العاصمة وفي عدد كبير من بقية الولايات حيث وصل عدد المصابين حتي الامس ٣٧٥ حالة مع ٢٨ حالات وفاة علي مستوي السودان ،،

كل من تابع اللغة الغاضبة التي تحدث بها وزير الصحة الدكتور اكرم التوم مساء امس مقدما تقريره اليومي يدرك مباشرة ان السودان يقترب من الكارثة وانه موعود بارقام قياسية من حيث الاصابات وعدد الوفيات خاصة بعدما كشف وزير الصحة بكل شفافية بأن مراكز العزل لم تعد قادرة علي استيعاب العدد الكبير من المصابين وان الكوادر الطبية نفسها لم تعد تكفي لمتابعة هذه الحالات يضاف الي ذلك النقص الحاد في الادوية والمعدات الطبية اللازمة داخل مراكز العزل !

حديث وزير الصحة الغاضب من حالة الاستخفاف والاستهتار بالمرض في الشارع العام وعدم الالتزام بالحظر الشامل في ولاية الخرطوم يوضح للجميع بان ( الخطاب باين من عنوانه ) بمعني ان الحكومة ليست في وضع يسمح لها بالرد الايجابي علي الاتحاد العام بالعودة لممارسة النشاط الرياضي واستئناف الدوري في القريب العاجل ،، فالمتوقع ان تتشدد الحكومة في الحظر الشامل وبالتالي سيجد الاتحاد العام نفسه يقترب من اتخاذ قرار الغاء الموسم ومن ثم التفكير في ايجاد آلية مناسبة لتحديد بطل الدوري والمشاركين في البطولات الافريقية والهابطين ،، وربنا يكضب الشينة !