ضبط أكثر من (1400) أسطوانة غاز داخل مخزن في كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضبطت الشرطة الامنية في ولاية كسلا, مخزنا بداخله كميات من أسطوانات الغازووفق بيان للشرطة, توفرت معلومات للشرطة الامنية بالولاية بشأن وجود مخزن “هنكر” بمنطقة “الشعبية” يخص أحد التجار يقوم فيه بتخزين أسطوانات غاز الطهي في ظل حالة العدم التي يعيشها مواطن الولايةوتم تحريك فريق بعد استيفاء الاجراءات القانونية إلى موقع المخزن, وضُبط عدد كبير من أسطوانات الغاز وإقتياد وكيل المخزن وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته تحت طائلة قانون الطوارئ بقسم شرطة الأوسط كسلا.

كما تم التحرك لموقع المخزن لفرز وحصر الأسطوانات, وتمت الاستعانة بشباب لجان المقاومة بمدينة كسلا نسبة لكبر الكمية المضبوطة.

وفي غضون ذلك, أفاد “المكتب الصحفى للشرطة” ان الكمية المضبوطه عبارة عن عدد (122) اسطوانة ممتلئة سعة 50ك , بجانب عدد (917) اسطوانة ممتلئة سعة 25ك اضافة الى عدد (447) اسطوانة ممتلئة سعة 6ك وبلغ اجمالي الاسطوانات الممتلئة (1486) اسطوانة، كما تم ضبط كمية من الاسطوانات الفارغة بسعات مختلفة تزيد عن (4543) اسطوانة وجهت نيابة الاختصاص باحالة التحري في الإجراءات الي ضابط شرطة وتحريز المخزن لاكمال الاجراءات.