عاجل…تخريب (4) آبار نفط في “الفولة”

الخليج 365 :

خّرب مجهولون آبار النفط في مدينة “الفولة” غربي السودان وقاموا بقطع وسرقة كوابل HV كوابل ضغط عالي- وتكسير RMUs – الإمداد الكهربائى رئيسي- ومواسير وبلف أربع آبار مما تسبب في تدفق خام النفط على الأرض لساعات.

وأوضح مصدر وزاري رفيع لـ”الراكوبة” يوم السبت, إن المجموعة المجهولة تعمّدت التخريب الممنهج, وقامت بكسر وسرقة كوابل ومواسير أربع آبار بمدينة الفولة في ولاية غرب كردفان.

في حين أكد المصدر, إن العمل “متكرر” ويحدث بطرق مختلفة من قطع للكوابل وكسر للمواسير وسرقتها.

وأضاف” تسبب هذا في إهدار خام النفط عبر تدفقه على الأرض لساعات”.

ومضي يقول” عناصر النظام البائد هي طرف أصيل في هذا العمليات التخريبية الممنهج في قطاع النفط”.

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من جانبه قال المهندس عبد المنعم عبدالرحمن لـ”الراكوبة” أن سرقة كوابل الضغط العالي للنفط و”البلوف” و”المواسير” عملية تؤثر مباشرة في التشغيل وتعيقه ويمكن تودي إلى إيقاف الضخ.

وذكر” البلف يعمل كنترول على تدفق النفط”.

ونبه عبد المنعم, إلى أهمية حراسة هذه الخطوط المهمة من قبل الأمن الذي كان يقوم بحراستها في السابق.

وأفاد في نفس الوقت, بأن منهجية التخريب واردة جدا لأن عملية سرقة بلف يزن حوالي 5 إلى 6 طن تحتاج مجموعة من الأشخاص وسيارة شحن لنقل البلف وهي عملية صعبة ومكلفة.

وأضاف” يترتب على هذه السرقات خسارة كبيرة ومضرة بالبلاد”.

وفي وقت سابق وقعت عملية تخريب ممنهجة تشكلت في قفل خط أنابيب النفط في المصفاة عبر إدخال خام فاسد في خط الأنابيب أدى إلى تجميد النفط وتوقف المصفاة وتسبب في خسائر فادحة ونفاد الإحتياطي من النفط.