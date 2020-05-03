بعد إنتهاء مهلة الفيفا لشكوى كوكو ..المريخ مهدد بالحرمان من التسجيلات واعادة قيد لاعبيه

الخليج 365 :

انتهت بالامس مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (لجنة فض النزاعات) دون ان يرسل المريخ ما يفيد بانهاء ازمته مع اللاعب كونو دوكو لاعب الفريق السابق والذي حصل على حكما من الفيفا بمنحه 36 الف دولار مع اتعاب المحامي ويتوقع ان يرسل الفيفا خلال الساعات المقبلة عقوبات في حق نادي المريخ تصل الى حرمانه من التسجيلات لمدة عام بما في ذلك حرمانه من اعادة لاعبيه مطلقي السراح محمد الرشيد والتش ورمضان عجب واحمد بيبو فضلا عن ضم لاعبين جدد محليين واجانب

الى ذلك فقد فشل مجلس ادارة نادي المريخ جمع مبلغ 36 الف دولار من اعضاء المجلس بيد ان عددا منهم اغلق هاتفه رفض البعض الاستجابة لمطالب امانة المال او حتى اتصالات المكتب التنفيذي.