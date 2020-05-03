زعيم كوريا الشمالية يفاجئ العالم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: فاجأ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون العالم بظهوره علنا لأول مرة منذ 20 يوما في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول إصابته بـ”مرض خطير”.

وحضر كيم جونغ أون مراسم اختتام بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ. وكالات

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